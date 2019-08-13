كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مواطن كيني بالرصاص في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل جندي صومالي من بلاد بنط المتمتعة بحكم شبه ذاتي النار على مواطن كيني بالرصاص في بلدة بوصاصو ، وهي مركز تجاري في شمال الصومال.

وذكرت الشرطة أن الضحية ، الذي لم يطلق سراحه ، قتل برصاص جندي.

وتقول الشرطة إن الضحية كان يعمل لصالح شركة لصيد الأسماك في البلدة.

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وبحسب ما ورد قُبض على القاتل.

وفي الوقت نفسه ، أصيب جندي يوم الاثنين بعد انفجار قنبلة في بلدة بوصاصو.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن انفجار يوم الاثنين.

لكن مثل هذه الهجمات غالبا ما تنفذ من قبل الشباب وجماعات الدولة الإسلامية.