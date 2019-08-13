كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطر الحدود البحرية بين كينيا والصومال يهدد بالتدهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الوقت الذي يتصاعد فيه النزاع البحري الصومالي - الكيني إلى خلاف قانوني ودبلوماسي ، تحتل اهتمامات السلام والأمن مركز الصدارة.

في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر ، تستمع محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى مذكرات من الصومال وكينيا بشأن نزاعهما الإقليمي البحري.

تزعم الصومال أن حدودها البحرية مع كينيا يجب أن تعمل بخط مائل ، وتمتد من حدودها البرية وليس في التدفق الحالي الموازي لخط العرض.

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يبلغ طول المثلث المثير للجدل حوالي 100 ألف كيلومتر مربع. بالنسبة لكينيا ، فإنها تضع 51 ألف كيلومتر مربع من منطقتها الاقتصادية الخالصة و 95 ألف كيلومتر مربع من الجرف القاري في خطر.

في حين أن قضية الموارد الرئيسية هي الرواسب الهيدروكربونية المحتملة في المنطقة المتنازع عليها ، إلا أن الخلاف لديه القدرة على تصعيد القضايا الأمنية في المنطقة ، لا سيما لأنها تشجع على حافة الهاوية.

اتهمت الدولتان رسميا الاخر بالمزاد العلني لكتل ​​النفط في المياه المتنازع عليها.