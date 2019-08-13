كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال: نواب برلمان جوبالاند الجديد يؤدي اليمين الدستورية قبل الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى نواب منتخبون حديثًا في مجلس ولاية جوبالاند اليمين الدستورية اليوم مما يمهد الطريق لانتخاب رئيس جديد في مناورة حادة.

وأدى النواب الـ 73 الذين كشفتهم لجنة الحدود والانتخابات في جبالاند اليمين الدستورية في حفل اليوم بعد ساعات من إعلان هيئة التصويت عن الأسماء.

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ويشرع المشرعون الآن في انتخاب رئيس البرلمان ونوابه قبل الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من الشهر.

وسيتنافس في هذا التمرين ثمانية مرشحين من بينهم أحمد إسلام مادوبي الحالي.

وستكون الجمعية هي الثانية منذ تشكيل دولة جوبالاند في عام 2015.