كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا في أوغندا بنسبة 40% خلال الـ3 أشهر الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، أن البلاد تواجه زيادة غير مسبوقة في حالات الإصابة بالملاريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وصرح جيمي أوبيجو، رئيس برنامج مكافحة الملاريا لوكالة أنباء (شينخوا) عبر الهاتف اليوم (الثلاثاء) بأنه خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس، ارتفعت الحالات إلى 1.4 مليون من مليون شخص.

وقال أوبيجو "هذا هو ذروة موسم الملاريا في أوغندا، ولهذا السبب نسجل المزيد من الحالات مقارنة بأوساط أخرى".

كما أرجعت وزارة الصحة الزيادة إلى التغير المناخي الذي أدى إلى هطول أمطار طويلة وتقليل استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات وزيادة النمو السكاني وهجرة اللاجئين في بعض أنحاء البلاد.

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ومن أجل معالجة العدد المتزايد من الحالات، بدأت الوزارة في توزيع إمدادات الطوارئ مثل العلاج المركب القائم على مادة الأرتيميسينين، والاختبارات التشخيصية السريعة، وناموسيات البعوض المعالجة بمبيدات الحشرات، وتعزيز فرق الصحة القروية.

كما تشير أرقام وزارة الصحة إلى أن الملاريا متوطنة في حوالي 95 في المائة من البلاد، مما يؤثر على أكثر من 90 في المائة من السكان.

ووفقًا لبيانات الوزارة لا يزال المرض هو السبب الرئيسي للوفاة في البلاد، حيث يمثل أكثر من 27 بالمائة من الوفيات، معظمهم من النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة.