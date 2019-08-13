كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جديدة على مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة.

وقالت مصادر، إن "المقاتلات شنت مجموعة من الغارات على مواقع الحوثي وتجمعات الميليشيات الانقلابية في مديرية باقم بصعدة"، وفق ما أورد موقع "المشهد العربي"، اليوم الثلاثاء.

ولفتت المصادر، إلى أن الغارات التي تتواصل منذ عدة أيام أجبرت الميليشيات الحوثية على الانسحاب وتغيير مواقعها.

وأشارت إلى أن الغارات أسفرت عن مصرع وإصابة العديد من العناصر الحوثية، وفرار أعداد منهم أيضاً.