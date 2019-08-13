كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنزانيا تدعو إلى تتبع التحول الصناعي السريع في مجتمع تنمية الجنوب الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث وزير الشؤون الخارجية والتعاون فى شرق أفريقيا بالاماجامبا كابودى اليوم الثلاثاء، الدول الاعضاء فى مجموعة تنمية الجنوب الافريقى (سادك) على تسريع جدول أعمال التصنيع.

وقال كابودي "هذه المنطقة تحتاج إلى تنمية صناعية حتى نتمكن من تحويل اقتصاداتنا وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل والحد من الفقر".

وكان يتحدث في تسليم رئاسة مجلس وزراء الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي من ناميبيا إلى تنزانيا قبل القمة التاسعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي التي ستعقد في العاصمة التجارية دار السلام بين 17 أغسطس و18 أغسطس.

وتولى كابودي رئاسة مجلس وزراء الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي من نائب رئيس الوزراء الناميبي ووزير العلاقات الدولية والتعاون، نيتومبو ناندي نديتواه.

وقال كابودي: "لا يمكن تحقيق أجندة التصنيع في منطقة سادك إذا فشلت الدول الأعضاء في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار والأعمال".

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كما أضاف "نحن بحاجة إلى الحوار مع القطاع الخاص. نحتاج إلى تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء في مجموعة تنمية الجنوب الافريقى."

كما شكر كابودي ناميبيا على الإشراف على أنشطة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي على مدار العام الماضي، وتعهد بتحمل مسؤوليات الكتلة الإقليمية بشرف وتواضع وامتنان.

وقال كابودي: "نحن ندرك المسؤوليات الماثلة أمامنا، ونحن على استعداد للوفاء بها بدعمكم ودعم أمانة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي".

وقالت ستيرجومينا تاكس، الأمين التنفيذي لمجتمع تنمية الجنوب الأفريقي، إن مجتمع تنمية الجنوب الأفريقي لا يزال متمسكة بتنفيذ إستراتيجية سادك للتصنيع وخريطة الطريق.

وأضافت تاكس"مع الإشارة إلى التقدم المحرز والاحتفال به، نحتاج إلى مضاعفة جهودنا، حتى نحقق النتائج المرجوة من أجندة تصنيع مجتمع تنمية الجنوب الأفريقي".