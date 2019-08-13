كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينيا تكثف الحرب ضد المخدرات في المنطقة الساحلية وسط تصاعد عنف العصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف رجال الأمن الكينيون حملتهم على تهريب المخدرات وسط أدلة متزايدة على ارتباطها بعنف العصابات الذي هز مدينة مومباسا الساحلية مؤخرًا.

وأعلن فريد ماتيانج، سكرتير مجلس الوزراء بوزارة الداخلية وتنسيق الحكومة الوطنية في كينيا، الحرب ضد تجارة المخدرات خلال جولة في مومباسا لإخماد العنف في الشوارع المرتبط بالسيطرة الشريرة على الأعمال غير المشروعة.

ووفقًا لما قاله ماتيانغ، فإن الاتجار بالمخدرات يؤجج الجريمة وعنف الشوارع في المنطقة الساحلية على حساب قطاع السياحة الذي يعد مصدرًا رئيسيًا للتوظيف.

وقال ماتيانج "هناك صلة واضحة بين عنف العصابات الأخير في مومباسا والقتال من أجل السيطرة على تجارة المخدرات. سنشن حملة صارمة على عصابات المخدرات التي ترعى الفوضى في المنطقة الساحلية".

بعد وقت قصير من زيارة ماتيانغ إلى مومباسا، قام فريق أمني متعدد الوكالات بغارة على منزل فخم لأحد تجار المخدرات المشتبه بهم وقائد أعمال، رغم أنه قيل إنه خارج البلاد.

وكان علي بنجاني، ملك المخدرات، على رادار المحققين المحليين والأجانب منذ عام 2010 عندما ذكره في البرلمان لتورطه المزعوم في المخدرات الصعبة من قبل وزير الأمن الداخلي آنذاك جورج سايتوتي.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن أكثر من 20 ضابط شرطة قاموا بمداهمة منزل الشاطئ في بانياني يوم الاثنين وقضوا ساعات في البحث عن المخدرات باستخدام الكلاب البوليسية.

وكشف جونستون إبارا، قائد شرطة مقاطعة مومباسا، أن ضباط الأمن كانوا بالفعل يحملون أسماء شركاء بانيجاني الذين كانوا يتابعونهم للقبض عليهم واستجوابهم في تجارة المخدرات في المنطقة الساحلية.

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وأفادت وسائل الإعلام المحلية أنه قد تم إدخال البنجاني في مستشفى في الهند حيث طلب العلاج لحالة مرضية في القلب.

وتم ذكره في يوليو في قاعة محكمة في نيويورك من قبل المواطن الهندي، فيجايري جوسوامي كمنافس لأمراء المخدرات المعروفين في مومباسا، ابراهيم وباكتاش اكاشا.

ينتظر الأخوان أكاشا، اللذين ورثتا إمبراطورية مخدرة شاسعة من والدهما الراحل، صدور حكم من محكمة في نيويورك.

كما أصر ضباط الأمن على أن حرب المخدرات ستشتد في جميع أنحاء البلاد على الرغم من مقاومة الأفراد الأقوياء المشاركين في التجارة غير المشروعة التي يمكن أن تجلب عقوبة السجن مدى الحياة.

وتم اعتقال واحتجاز أحد كبار ضباط الشرطة الملحقين بمركز في جزيرة لامو وهو أحد مواقع التراث العالمي في وقت مبكر من هذا الأسبوع واحتجازه بعد تسهيل إطلاق سراح بائع متجول مخدرات وشحنته بقيمة 50،000 شلن كيني (500 دولار أمريكي).

وقال موتشانجي كيوي، قائد شرطة مقاطعة لامو، إن اعتقال الضابط الذي خدم في منصبه الجديد لمدة عام ونصف العام، أعاد تأكيد التزام الحكومة بالقضاء على تهريب المخدرات في البلاد.

وضاعف ضباط الأمن الكينيون بالفعل المراقبة في موانئ الدخول والبلدات الرئيسية في محاولة لإلقاء القبض على تجار المخدرات.

كما ألقت شرطة مديرية التحقيقات الجنائية القبض على اثنين من حراس السجن بعد أن أوضحت اللقطات التليفزيونية المغلقة لهم الكوكايين في الحمام في سجن مانياني الأقصى للأمن الواقع في مقاطعة تايتا تافيتا بجنوب شرق كينيا.