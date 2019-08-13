موسم هجرة اللاعبين الليبيين للمغرب.. موهبة ليبية جديدة في طريقها للبطولة الاحترافية

بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه، اللاعب صالح الطاهر، المهاجم الليبي، المحترف في صفوف فريق اتحاد طنجة، خلال المباريات الودية، وتسحيله لأربعة أهداف، في اللقاءات الودية، على الرغم من أن اللاعب التحق بالفريق، هذا الصيف فقط، وبعد تألق المدافع سند الورفلي، مع الرجاء البيضاوي، الموسم الماضي، يبدو أن الأندية المغربية قد وجهت بوصلتها صوب ليبيا لضم نجومها.

الفريق الطنجاوي دائما، وضع إسما ليبيا جديدا، من أجل التعاقد معه هذا الصيف، ولو على سبيل الإعارة، ويتعلق الأمر باللاعب زكرياء الهريش، اللاعب الدولي الليبي، ونجم فريق أهلي طرابلس الليبي، والذي أعطى موافقته الشخصية من أجل الاحتراف في الدوري المغربي، عن طريق اتحاد طنجة.

ممثل مدينة “البوغاز” قدم عرضا رسميا للنادي الليبي، من أجل انتداب اللاعب لمدة عام واحد، مع إمكانية الشراء، ومن المرتقب أن يتوصل برد رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعتبر الهريش، البالغ من العمر 21 سنة، واحد من الأسماء الليبية الشابة، التي سطع نجمها في الفترة الأخيرة، كما أنه جاء من تجربة احترافية قصيرة في نادي سوتييسكا المونتنيغري.

ويسعى الفريق الطنجاوي، بقيادة مدربه الجزائري، نبيل نغيز، إلى تعزيز صفوفه بلاعبين متميزين، حتى يستطيع الظهور بوجه مشرف الموسم المقبل، ولما لا المنافسة على اللقب.