في ثاني أيام العيد.. وفاة ستيني أضرم نار في جسده داخل منزل “نسابو” في مراكش

أقدم رجل في الستينيات من عمره، صباح اليوم الثلاثاء، على الإنتحار بإضرام النار في جسده، بشارع العيون بمراكش.

وحسب مصادر “اليوم24″، فالهالك كان يعاني من مشاكل عائلية مع زوجته، التي أنجب معها ثلاثة أبناء، حيث خرج أمام منزل عائلة زوجته، وأضرم النار في جسده.

وأضاف المصدر ذاته، أن الرجل لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالحروق الخطيرة التي أصيب بها، في حين عرف مكان الحادث حالة استنفار بحضور مختلف السلطات المحلية، التي حلت بعين المكان محاولين إنقاذه.

هذا وتم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية لمعرفة أسباب الحادث، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى إبن طفيل بمراكش.