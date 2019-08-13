فيديو: نصراوي يطلق النار بشكل عشوائي من سلاح جندي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت الشرطة، اليوم، الثلاثاء، أنها اعتقلت شابين تصوّر أحدهما وهو يطلق النار في الهواء من شباك سيارته من سلاح لجندي.

والشاب الذي يطلق النار يبلغ من العمر 29 عامًا من سكّان الناصرة، بينما المعتقل الآخر هو الجندي الذي قام بإعارته السلاح.

ويبدو أن الشاب قام بتوثيق إطلاق النار عبر بثّ مباشر في صفحته بفيسبوك.

ومدّدت المحكمة اعتقال مطلق النار أكثر من مرّة في إطار التحقيقات، التي أسفر عنها أنه أطلق النار من السلاح أكثر من مرّة في أكثر من مكان.

وكان الادعاء قدّم ضده لائحة اتهام وطلبًا بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائيّة.

وبالإضافة إلى الاتهامات التي تتعلّق بإطلاق النار، وجّهت للشاب اتهامات تتعلّق بحيازة مخدّرات بعدما عثرت على جسده مخدرات من نوع كوكايين عند اعتقاله.

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انعدام الأمن والأمان

ويعاني المواطنون العرب في البلاد من انعدام الأمن والأمان في ظل ازدياد العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح.

وأضحت الجريمة بلا عقاب عندما تكون الضحية من المجتمع العربي، إذ ساهم عجز الشرطة عن فك رموز غالبية جرائم القتل بأن تكون الغالبية العظمى من جرائم إطلاق النار التي تسجل وتوثق بالبلاد من نصيب البلدات العربية.

وقالت قيادات عربية إن الشرطة تتواطأ مع العنف والجريمة في المجتمع العربي ولا تأبه لازدياد جرائم القتل إذا كان القتلى من المواطنين العرب.

فوضى السلاح

وكان مراقب الدولة الإسرائيلي قد ذكر في تقرير خاص أصدره في شهر آب/ أغسطس الماضي، أن أجهزة الأمن، وخاصة الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فشلت في منع انتشار واستخدام السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، الأمر الذي كان له الأثر الهائل على ارتفاع نسبة الجريمة في الشارع العربي.

ووفقا للمراقب، فإن 1236 رجلا وامرأة في المجتمع العربي قُتلوا في الأعوام 2000 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. وخلال العام 2016 قُتلت 30 امرأة عربية، أي 42% من مجمل النساء اللاتي قُتلن في ذلك العام في إسرائيل.