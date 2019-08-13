شرطة الديوانية تنقذ فتاة من الانتحار في النهر

افاد مصدر امني في محافظة الديوانية، الثلاثاء، بأن قوة من الشرطة انقذت فتاة بعدما حاولت الانتحار من اعلى جسر يعبر النهر في المحافظة. وقال المصدر فيب حديث لـ الخليج 365، إن "احدى دوريات شرطة النجدة في محافظة الديوانية تمكنت من انقاذ فتاة من الانتحار بعد أن حاولت رمي نفسها بالنهر من جسر عباس عطيوي، وذلك نتيجة للاستجابة السريعة من قبل عمليات الشرطة بعد الاتصال الهاتفي بهم من قبل أحد المواطنين".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أسباب محاولة الانتحار تعود إلى مشاكل عائلية بحسب المدعية".



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