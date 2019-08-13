مبيعات سامسونج تزدهر في أوروبا وسط تراجع هواوي وآبل

تفرض سامسونج المزيد من السيطرة على سوق الهواتف في أوروبا وسط انخفاض مبيعات هواوي وآبل وارتفاع مبيعات شاومي.

أظهرت آخر تحليلات سوق الهواتف في أوروبا ارتفاع مبيعات سامسونج بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام 2019، وذلك بفضل هواتفها ذات الفئة المتوسطة التي أطلقتها مؤخرًا لهذا الهدف بالذات، لا سيما هواتف فئة جالاكسي A بمختلف فئاتها.

واستطاعت سامسونج رفع حصتها السوقية في أوروبا من 33.9% في الربع الثاني 2018 إلى 40.6% هذا العام وبزيادة قدرها 20%.

وتأتي هذه النسبة بعد بيع الشركة 18.3 مليون هاتف في الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع 15.3 مليون هاتف في نفس الفترة من العام الماضي.

على الجهة الأخرى فقد تراجعت حصة هواوي السوقية من 22.4% إلى 18.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بعد تراجع مبيعاتها من 10.1 مليون هاتف إلى 8.5 مليون هاتف فقط في الربع الأخير، وهو ما يشكل تراجعًا بنسبة 16%.

وقد عانت شركة آبل هي الأخرى من تراجع المبيعات من 7.7 مليون هاتف إلى 6.4 مليون، مع حصة سوقية 14.1%.

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فيما كانت شاومي الشركة الوحيدة من الشركات الكبرى بجانب سامسونج التي تتمكن من رفع حصتها السوقية، وقد تمكنت من فعل ذلك بقوة كبيرة وضاعفت حصتها السابقة في الربع الثاني من 2019 مقارنة مع الربع الثاني من 2018، حيث باعت 4.3 مليون هاتف مقارنة مع 2.9 مليون العام الماضي وبزيادة قدرها 48%، وكانت هذه الزيادة قد ساهمت برفع الحصة السوقية من 6.5% إلى 9.6%.

وجاءت شركة HMD المالكة لحقوق هواتف نوكيا في المرتبة الخامسة بكمية المبيعات في السوق الأوروبي خلال الربع الثاني من 2019.

حيث باعت HMD نحو 1.2 مليون هاتف فقط مقارنة مع 1.5 مليون في الربع الماضي، لتشهد تراجعًا بنسبة 18% بحصتها.

هواتف الفئة المتوسط تسيطر على المبيعات و3 هواتف من سامسونج بالمقدمة

ويُظهر التقرير أن مبيعات الهواتف المتوسطة هي المسيطرة على السوق رغم قيمة الهواتف الرائدة، وهو ما تؤكده مبيعات الشركات.

حيث أن مبيعات سامسونج اعتمدت على هواتف مثل A10، A50، A40، فيما اعتمدت آبل على مبيعات آيفون XR لزيادة حصتها.

يُشار إلى أن أعلى الهواتف مبيعًا في أوروبا كانت A50، وA40، وبعدها Redmi Note 7، ثم A20e، وتبعها آيفون XR