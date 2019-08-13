بالصورة: نادين نجيم بلوك جديد كما لم تروها من قبل...

أطلّت نادين نسيب نجيم بالشعر الأشقر البلاتيني صادمة نفسها قبل جمهورها، حيث نشرت صورة لها على صفحتها الرسمية على انستغرام بلون غريب فعلاً، مرفقة إيّاها بتعليق تقول فيه أنّها لم تعرف نفسها، وكانت النجمة اللبنانية قد اعتمدت في نهاية العام القائت قصّة شعر جديدة.

"أنا ما عرفت حالي بس حبيت كتير، أيا دور لازم إلعب رمضان الجايي" بهذه الكلمات علّقت النجمة اللبنانية على الصورة، مما يؤشّر إلى أنّه قد يكون هذا التغيير مرتبط بدور تمثيلي سيسند إليها في رمضان 2020، وهي التي حصدت نجاحاً في مسلسل "خمسة ونص" الذي شبّه البعض قصّته بقصّة ليدي ديانا.



تفاوتت الآراء حول شعر نادين نسيب نجيم الأشقر، التي جعلنا نشعر أننا أمام مارلين مونرو جديدة، فالبعض اعتبر أنّه يليق جداً بها، والبعض الآخر طلب منها العودة إلى الشعر الأسود. أما قسم كبير من جمهورها الوفي وجد أنّ كل الألوان تليق بالنجمة. وهنا نعود للحظة تغيير حقيقية في تاريخها الجمالي، حين قصّت شعرها في مارس 2018.