بالفيديو: مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين بباحات المسجد الأقصى في العيد

لم يحترم المستوطنون ولا القوات الاسرائيلية قدسية عيد الاضحى لدى الفلسطينيين الذين احيوا صلاة العيد في المسجد الاقصى، حتى اقتحم اولئك عليهم المسجد لتندلع بعد ذلك مواجهات بين القوات والمصلين. وهذا ما تسبب بوقوع إصابات بين المصلين، في واقعة نادرة الحدوث بالأعياد.
وبحسب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، فإن أكثر من مئة ألف مصلٍ أدوا صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسبا لدعوات المستوطنين باقتحامه. فيما اٌقيمت الصلاة في وقت تأخر ساعة عن المعهود في المسجد، وذلك بناءً على دعوة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، عقب تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحامه في أول أيام العيد.
وقبيل الاقتحام، اعتصم المصلون المسلمون في المسجد، للحيلولة بدون اقتحام المستوطنين للأقصى في أول أيام عيد الأضحى، الذي يتزامن مع ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قرر في وقت سابق من يوم الأحد عدم السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بعد مشاورات أجراها مع الشرطة،، لكن لقطات فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تجمع عدد من المستوطنين عند أحد مداخل الحرم القدسي، فيما يبدو أنه محاولة لاقتحام المسجد.
وبحسب مصادر، تدعو جماعات يهودية متطرفة إلى تكثيف حملات اقتحام الحرم القدسي خلال شهر آب من كل عام بمناسبة الذكرى المزعومة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى اندلاع مواجهات مع المصلين المسلمين.
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