سيرين عبد النور تنشر صورة معبرة لطفليها... بغاية اللطافة!

كالعادة تثير الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور انتباه جميع متابعيها في كل مرة تنشر صورة لطفليها، حيث تلقى رواجا واسعا.
وفي التفاصيل، فقد نشرت عبد النور صورة لطفليها تاليا وكريستيانو على حسابها الخاص على انستغرام، حيث تبدو ابنتها تاليا تحتضن شقيقها الاصغر كريستيانو.
وعلقت سيرين على الصورة بالقول: أولادي حياتي... ونالت الصورة أكثر من 120 ألف زر اعجاب، وانهالت التعليقات عليها حيث أجمع المتابعين على مدى اللطافة في هذا الموقف الذي يجسد الحب الأخوي.
يشار الى ان غالبا ما تنشر سيرين صور عائلية لها تجمعها بزوجها وطفليها.
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