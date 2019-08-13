الحرائق تلتهم غابات ثاني أكبر جزيرة في اليونان

أفاد رجال إطفاء اليوم الثلاثاء بأن حريقا كبيرا أذكته الرياح الشديدة دمر مساحات من الغابة على جزيرة إيفيا اليونانية مع استعداد السلطات لإخلاء قريتين ربما تكونان في مسار النيران.
وخلف الحريق سحابة سميكة من الدخان غطت سماء العاصمة أثينا التي تقع على بعد 110 كيلومترات.
وقال مسؤول في خدمة الإطفاء إنه لم يسجل وقوع أي حالات وفاة، مع توقع هدوء الرياح مساء.
واستعرت حرائق غابات خارجة عن السيطرة في أربع مناطق يونانية أخرى على الأقل، وقالت خدمة الإطفاء إنها استدعيت لإخماد 182 حريقا خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وعادة ما تواجه اليونان حرائق الغابات أثناء أشهر الصيف الجافة، وحذرت السلطات من تزايد خطر اندلاع حرائق هذا الأسبوع.
وفي العام الماضي، أودى حريق غابات بحياة 100 شخص في بلدة ماتي الساحلية القريبة من أثينا.
وفي 2007، أدت حرائق مدمرة إلى مقتل 65 شخصا، ودمرت آلاف الأفدنة من الغابات والأراضي الزراعية، وشكلت خطرا على المواقع الأثرية.
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