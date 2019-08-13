- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انتشرت مجموعة من الصور للنجمة العالمية مايلي سايرس برفقة صديقتها كايتلن كارتر بوضعية مثيرة للجدل بثياب البحر.
وفي التفاصيل، فقد التقطت عدسة كاميرا الباباراتزي صوراً للنجمة مع صديقتها كايتلن، زوجة برودي جينر وهما تتبادلان العناق والقبل وتقومان بتصرفات تدل على مثليتهما الجنسية، وذلك على متن يخت خلال عطلة في كومو بإيطاليا.
وتأتي هذه التصرفات بعد انفصال النجمة مايلي سايرس عن زوجها ليام هيمسورث، بعد علاقة حبّ دامت 10 سنوات و8 أشهر على زواجهما.
مايلي برفقة زوجها السابق الممثل ليام هيمسوورث
كايتلن مع زوجها السابق برودي جينر
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالها عن زوجها... مايلي سايرس في عطلة مع حبيبتها الجديدة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.