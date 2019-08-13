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برشلونة يعلن مدة غياب حارس الفريق

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2019-08-13 | 14:36

برشلونة يعلن مدة غياب حارس الفريق

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أعلن نادي ، اليوم الثلاثاء، مدة غياب حارسه البرازيلي نيتو عن المشاركة في المباريات.
ووفقًا للموقع الرسمي لبرشلونة، فإن نيتو أجرى عملية جراحية، صباح اليوم الثلاثاء، في معصم يده اليسرى تحت إشراف الطبيب خافيير مير.

وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة إلى أن الحارس البرازيلي سيغيب لفترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع.


وكان نيتو قد أصيب بكسر في معصم يده اليسرى خلال خوضه آخر تدريبات الفريق الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن برشلونة يستعد لخوض مباراة افتتاح الليجا، يوم الجمعة المقبل، أمام أتلتيك بيلباو، على ملعب سان ماميس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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