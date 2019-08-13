برشلونة يعلن مدة غياب حارس الفريق

ووفقًا للموقع الرسمي لبرشلونة، فإن نيتو أجرى عملية جراحية، صباح اليوم الثلاثاء، في معصم يده اليسرى تحت إشراف الطبيب خافيير مير.

وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة إلى أن الحارس البرازيلي سيغيب لفترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع.



وكان نيتو قد أصيب بكسر في معصم يده اليسرى خلال خوضه آخر تدريبات الفريق الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن برشلونة يستعد لخوض مباراة افتتاح الليجا، يوم الجمعة المقبل، أمام أتلتيك بيلباو، على ملعب سان ماميس.

