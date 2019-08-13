برشلونة يعلن مدة غياب حارس الفريق

2019-08-13 | 14:36
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أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، مدة غياب حارسه البرازيلي نيتو عن المشاركة في المباريات.
وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة إلى أن الحارس البرازيلي سيغيب لفترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع.
وكان نيتو قد أصيب بكسر في معصم يده اليسرى خلال خوضه آخر تدريبات الفريق الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أن برشلونة يستعد لخوض مباراة افتتاح الليجا، يوم الجمعة المقبل، أمام أتلتيك بيلباو، على ملعب سان ماميس.
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