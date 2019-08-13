مقتل ١٠ إرهابيين في عملية أمنية بصحراء الأنبار غرب العراق

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دلشاد الدلوي - بغدادالثلاثاء 2019/8/13 04:48 م بتوقيت أبوظبي
قوات عراقية تنفذ عملية أمنية بصحراء الأنبار - أرشيفية
كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الثلاثاء، عن مقتل ١٠ إرهابيين من تنظيم داعش، في عملية إنزال جوي نفذتها القوات بإسناد من طيران التحالف الدولي في صحراء محافظة الأنبار غربي العراق.
وقال الجهاز في بيان: "نفذت قوة من الوحدة التكتيكية الأولى أحد تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع التحالف الدولي، عملية عسكرية في صحراء الأنبار، تمثلت بتوجيه ضربة جوية من التحالف على مواقع لمسلحي داعش، ثم أجرت قوة الوحدة التكتيكية إنزالا جويا واشتبكت مع مسلحي التنظيم الإرهابي".
وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن قتل ١٠ عناصر من داعش، بينهم ٨ خلال الاشتباكات، موضحا أنه "مع عملية التمشيط عُثر على اثنين آخرين من مسلحي التنظيم الإرهابي، كانا يرتديان حزامين ناسفين، قتلت قوات مكافحة الإرهاب أحدهما بينما تمكن الآخر من تفجير نفسه على القوة المهاجمة دون خسائر".
وكشف الجهاز عن ضبط ٥ آخرين من عناصر داعش، وتدمير مواقع للتنظيم خلال العملية، مشيرا إلى أنها اعتمدت على معلومات استخبارية دقيقة، مؤكدا استمرارا عمليات تعقب فلول داعش لحين القضاء عليه.
وشكلت القوات الأمريكية بعد عام ٢٠٠٣ جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الذي يعد قوات خاصة مهمتها التصدي للعمليات الإرهابية.
وتتلقى قواته التدريبات العسكرية وتجهز بالأسلحة المتطورة من قبل القوات الأمريكية، ولعب جهاز مكافحة الإرهاب دورا رئيسيا في غالبية معارك تحرير الموصل وقبلها في عمليات تحرير الأنبار وصلاح الدين من تنظيم داعش.
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