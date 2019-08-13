الان تتابع بريطانيا: التحقيقات بشأن الناقلة الإيرانية مسألة تخص جبل طارق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365 قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إن التحقيقات بشأن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 مسألة تخص سلطات جبل طارق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: “التحقيقات الجارية بشأن جريس 1 مسألة تخص حكومة جبل طارق.. ونظرًا لاستمرار التحقيق فلا يسعنا الإدلاء بأي تصريح آخر”.

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