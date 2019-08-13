شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة جبل طارق تُكذّب وكالة إيرانية: ناقلة النفط لن تغادر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)
نفى مصدر مطلع بحكومة جبل طارق اليوم (الثلاثاء) ما ذكرته وكالة أنباء إيرانية بأن ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1» ستغادر المنطقة البريطانية اليوم.
واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في الرابع من يوليو قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى سورية، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن التحقيقات الجارية بشأن الناقلة «جريس 1» مسألة تخص جبل طارق.
كانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية نقلت عن سلطات في جبل طارق لم تذكرها بالاسم قولها إن الناقلة «جريس 1» سيُفرج عنها مساء اليوم.
وقال مصدر كبير بحكومة جبل طارق إن هذا التقرير غير صحيح. وفي وقت سابق قالت سلطات جبل طارق إنها تسعى لعدم تصعيد الموقف.
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