الملاحة البحرية في إيران تعلن التواصل مع بريطانيا بشأن ناقلة النفط الإيرانية

أعلن مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران، أن ​طهران​ تواصلت مع السلطات البريطانية في إطار الجهود المبذولة للإفراج عن ناقلة ​النفط​ التي احتُجزت قبالة سواحل ​جبل طارق​.

وكانت سلطات جبل طارق، منطقة الحكم الذاتي التابعة لبريطانيا، قد احتجزت في 4 تموز بمساعدة ​البحرية البريطانية​ ​السفينة​ "غريس 1" للاشتباه بنقلها حمولة نفطية إلى ​سوريا​ مما يشكل انتهاكا لعقوبات ​الاتحاد الأوروبي​.

ومن المقرر أن تصدر ​محكمة​ في جبل طارق قرارها في هذه القضية الخميس مع انقضاء مهلة الحجز الاحتياطي.