التحالف العربي: طائرة "درون" حوثية تطلق صاروخا من صنعاء باتجاه منطقة سكنية بعمران

اعلن ​التحالف العربي​ أن "​طائرة​ "درون" تابعة ل​حركة أنصار الله​ "​الحوثيين​" أكلقت صاروخا من ​صنعاء​ باتجاه منطقة سكنية في عمران باليمن".

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