روحاني: العلاقات بين طهران وباكو ودية ومتنامية

وصف الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​، العلاقات بين ​طهران​ وباكو بانها ودية واخوية ومتنامية، مؤكدا "ضرورة سعي المسؤولين في البلدين لتطوير العلاقات ومجالات التعاون الشامل بين ايران وجمهورية ​اذربيجان​". ولفت إلى أنه "لحسن الحظ ، نشهد تطورا إيجابيا في التعاون الثنائي بفضل جهود مسؤولي البلدين"، معتبراً أن "الزيارات المتبادلة للمسؤولين الإيرانيين والأذربيجانيين والوزراء إلى كل من البلدين قد حققت نتائج مؤثرة في تطوير العلاقات والتعاون"، معربا عن أمله في رؤية المزيد من اهتمام المسؤولين للاسراع في تنفيذ الاتفاقيات والتعاون المتبادل.

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