خارجية بريطانيا: التحقيقات بقضية الناقلة غريس 1 مسألة تخص سلطات جبل طارق

أكدت ​وزارة الخارجية البريطانية​ أن "التحقيقات في قضية الناقلة غريس 1 مسألة تخص سلطات ​جبل طارق​".

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية قد أفادت نقلاً عن سلطات جبل طارق، أن "الناقلة الإيرانية المحتجزة غريس 1 سيُفرج عنها بحلول مساء اليوم".

وكانت سلطات جبل طارق قد احتجزت مؤخّرًا الناقلة، الّتي اشارت إلى أنّها تحمل نفطًا إلى سوريا.

من جانبها، نفت طهران توجه الناقلة لسوريا، واصفةً عمليّة احتجازها بأنّها "نوع من القرصنة"، وحذّرت من أنّ "الإجراء البريطاني لن يبقى من دون رد".