كمالوندي: مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5 بالمائة بلغ 370 كغم

اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي ان "مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5 بالمائة بلغ 370 كغم في البلاد"، مشيراً إلى "اضافة ما بين 60 الى 70 كغم لمخزون اليورانيوم المخصب، لافتاً إلى أنه "حينما رفعنا نسبة التخصيب فوق 3.67 بالمائة نظرنا الى حاجتنا في هذا المجال".
ولفت إلى أن "المستوى المطلوب للمحطات هو 4.2 بالمائة لكننا قمنا بانتاج 4.5 بالمائة لانه لو كان عندنا يورانيوم مخصب بنسبة 4 بالمائة فبالامكان الوصول الى النسبة المطلوبة 4.2 بالمئة حين مزجه مع النسبة 4.5 بالمئة"، مشيراً إلى "إننا ننتج الان بطاقة جيدة والمخزون يتجاوز 300 كغم بما لا يقل عن 60 الى 70 بالمئة".
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