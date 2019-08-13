مبعوث أميركا إلى أفغانستان: انتهاء جولة مثمرة من المباحثات مع "طالبان"

أعلن مبعوث ​الولايات المتحدة​ الخاص إلى ​أفغانستان​، ​زلماي خليل زاد​ أن "الجانب الأميركي عقد محادثات مثمرة مع حركة "طالبان"، مشيراً إلى "إننا انتهينا من هذه الجولة من المحادثات التي بدأت في 3 آب بين الولايات المتحدة وطالبان".

ولفت إلى أنه "خلال الأيام الثلاثة الماضية، ركز الجانبان على ​تفاصيل​ فنية، وكانت المحادثات مثمرة"، مشيراً إلى "إنني في طريق العودة إلى ​واشنطن​ للتشاور بشأن الخطوات التالية".