أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد أن "الجانب الأميركي عقد محادثات مثمرة مع حركة "طالبان"، مشيراً إلى "إننا انتهينا من هذه الجولة من المحادثات التي بدأت في 3 آب بين الولايات المتحدة وطالبان".
ولفت إلى أنه "خلال الأيام الثلاثة الماضية، ركز الجانبان على تفاصيل فنية، وكانت المحادثات مثمرة"، مشيراً إلى "إنني في طريق العودة إلى واشنطن للتشاور بشأن الخطوات التالية".
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أميركا إلى أفغانستان: انتهاء جولة مثمرة من المباحثات مع "طالبان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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