هاشم: على الطبقة السياسية العمل على إعادة بناء الثقة بين الناس ودولتهم

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "أمامنا فرصة للاستثمار على الإيجابيات التي فتحت آفاقها خطوة المصارحة والمصالحة وتثبيت المناخات الطيبة للبناء عليها والاستفادة منها للبدء بخطوات تنفيذية إنقاذية تقع على عاتق الحكومة لتاخذ المبادرة وتكثف اجتماعاتها تعويضا عن مرحلة التعطيل التي تركت اثارها السلبية".
وخلال استقباله وفودا من منطقة حاصبيا والعرقوب للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى، لفت هاشم إلى أنه "بعد ان نال اللبنانيون نصيبهم من اثار التعطيل المتكرر وأصابهم الإحباط مرات ومرات بسبب غياب اية معالجة جذرية وجدية لأزماتهم المتراكمة والتي طالت كل نواحي الحياة اليومية فهم ينتظرون أفعالا بعد ان ملو من الوعود والأقوال وهذا ما يضع الحكومة والقوى السياسية امام مسؤوليتها الوطنية لإعادة بناء الثقة بين الناس ودولتهم وهذا ما يجب العمل عليه وترجمة وعود الموازنة وما سيليها ليشعر اللبنانيون ان رهانهم قد يصح يوما ما بالوصول الى دولة المواطنة ليسود منطق العدالة والمساواة".
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