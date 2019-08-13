مفرزة الضاحية القضائية توقف أب أقدم على تعنيف ولديه

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 8/8/2019 ادعت إحدى المواطنات لدى مفرزة الضاحية القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ ضد زوجها لقيامه بتعنيف ولديهما من خلال ضربهما باسلاك كهربائية وحرق يديهما ورجليهما بواسطة ولاعة. كذلك تداول احد مواقع التواصل، صوراً مرفقة بخبر حول هذا الموضوع"، مشيرة الى أنه "على الاثر، كثفت هذه المفرزة استقصاءاتها وتحرياتها، وبنتيجة عمليات الرصد والتعقب، تمكنت بتاريخ اليوم من توقيفه في محلة ​الرمل العالي​، ويدعى: م. ج. (مواليد عام 1980، لبناني) وباستماعه، اعترف بما نسب اليه. التحقيق مستمر باشراف ​القضاء​ المختص".

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