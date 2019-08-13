كشف جمال سلامي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، عن القائمة النهائية لـ”أشبال الأطلس”، الذين سيخوضون منافسات الألعاب الإفريقية التي سيحتضنها المغرب، هذا الشهر.
وسيعتمد السلامي، الذي قاد المنتخب المحلي، للفوز بلقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين، في نسختها الأخيرة في المغرب، على 18 لاعبا، 16 منهم من البطولة الاحترافية، ولاعبين اثنين محترفين في أروبا (الدوري الإسباني).
وكانت قرعة دورة الألعاب الإفريقية قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات : جنوب إفريقيا وبوركينا فاصو ونيجريا .
وفيما يلي القائمة النهائية للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة والتي تضم 18 لاعبا :
|
الرقم
|
الاسم
|
اللقب
|
الفريق
|
1
|
طه
|
موريد
|
الوداد الرياضي
|
2
|
عبد الرحمان
|
كرنان
|
أولمبيك خريبكة
|
3
|
إبراهيم
|
شاهير
|
أولمبيك خريبكة
|
4
|
محمد
|
مفيد
|
الجيش الملكي
|
5
|
المهدي
|
المبارك
|
الفتح الرياضي
|
6
|
محسن
|
عبى
|
الجيش الملكي
|
7
|
خالد
|
أيت أورخان
|
الجيش الملكي
|
8
|
إدريس
|
بوصبع
|
الفتح الرياضي
|
9
|
عبد الإله
|
مدكور
|
الرجاء الرياضي
|
10
|
زكارياء
|
ادريوش
|
الرجاء الرياضي
|
11
|
أيوب
|
خيري
|
الرجاء الرياضي
|
12
|
اسماعيل
|
المترجي
|
شباب المحمدية
|
13
|
حمزة
|
بوسقل
|
أكاديمية محمد السادس لكرة القدم
|
14
|
بلال
|
الودغيري
|
المغرب الفاسي
|
15
|
محمد
|
اسكندر
|
الدفاع الحسني الجديدي
|
16
|
منتصر
|
لهثيمي
|
الفتح الرياضي
|
17
|
عبد الإله
|
دعمر
|
كورنلا الإسباني
|
18
|
أيمن
|
موريد
|
ليغانيس الإسباني
كانت هذه تفاصيل خبر السلامي يكشف عن لائحته النهائية لـ”أشبال الأطلس” المشاركين في الألعاب الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.