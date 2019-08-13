السلامي يكشف عن لائحته النهائية لـ”أشبال الأطلس” المشاركين في الألعاب الإفريقية

كشف جمال سلامي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، عن القائمة النهائية لـ”أشبال الأطلس”، الذين سيخوضون منافسات الألعاب الإفريقية التي سيحتضنها المغرب، هذا الشهر.

وسيعتمد السلامي، الذي قاد المنتخب المحلي، للفوز بلقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين، في نسختها الأخيرة في المغرب، على 18 لاعبا، 16 منهم من البطولة الاحترافية، ولاعبين اثنين محترفين في أروبا (الدوري الإسباني).

وكانت قرعة دورة الألعاب الإفريقية قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات : جنوب إفريقيا وبوركينا فاصو ونيجريا .

وفيما يلي القائمة النهائية للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة والتي تضم 18 لاعبا :