بعد انتقادات الجماهير في حقه.. الأهلي يرفع من معنويات أزارو بتدوينة _صورة

نشر النادي الأهلي المصري، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تتضمن الأهداف التي وقعها لاعبه المغربي وليد أزارو منذ التحاقه بنادي القرن قبل موسمين.

وأرفق الأهلي الصورة بالتعليق التالي: “لاعبنا وليد أزارو نجح في تسجيل 40 هدفا مع فريقنا في مختلف المسابقات بواقع 24 هدفا في بطولة الدوري وهدف في السوبر المحلي ومثله في كأس مصر وهدف في البطولة العربية بالإضافة إلى 13 هدفا ببطولة دوري الأبطال”.

وجاء في التدوينة المصاحبة للصورة أيضا أن الأهداف 40 التي أحرزها أزارو مكنته من دخول قائمة هدافي الأهلي عبر تاريخه، “جعلته يحتل المركز العاشر في القائمة التاريخية لهدافي الأهلي في البطولات الأفريقية”، يقول بطل مصر في تعليقه على أرقام صاحب 24 عاما.

وتأتي خطوة الأهلي اتجاه أزارو، بعد الانتقادات الواسعة التي وجهتها جماهير الفريق للاعب، بعد نهاية مباراة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، الأحد الماضي، التي جمعت النادي المصري باطلع برا السوداني، وانتهت بفوز الأول برباعية نظيفة، ثنائية منها كانت من نصيب أزارو.