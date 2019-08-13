شرطي يُشهر سلاحه الناري لاعتقال شخص حاول الاعتداء عليه بعد سرقة مواطنين

اضطر مقدم شرطة يعمل بولاية أمن مكناس، فجر اليوم الثلاثاء، لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص تم ضبطه متلبسا بالسرقة بالعنف، كما عرض حياة موظف الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن موظف الشرطة كان قد تدخل لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان بصدد تعريض ضحية للسرقة بالعنف بالقرب من محطة لحافلات النقل الحضري بحي الزيتون، غير أنه واجه الشرطي بمقاومة عنيفة، نتيجة حالة الاندفاع القوية التي كان عليها، وهو ما اضطر هذا الأخير لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من السيطرة على المعني بالأمر وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية.