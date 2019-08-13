ابتداء من هذا العام..الملك يأمر بعدم الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده بالقصر الملكي

قرر الملك محمد السادس إلغاء الحفل الرسمي الذي يقام سنويا في القصر، بمناسبة عيد ميلاده.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن “الملك أصدر أمره بأنه سوف لن يقام، ابتداء من هذه السنة، الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاده”.

وجرت العادة إقامة الاحتفاء يوم 21 غشت من كل سنة.

وولد الملك في 21 غشت سنة 1963 بالرباط، ودأب الملك خلال الاحتفال بعيد الشباب، على استقبال عدد من الشخصيات، وتوشيح عدد من الأسماء من مختلف المجالات.

بالمقابل، ينتظر أن يلقي الملك محمد السادس يوم الاثنين المقبل، 20 غشت، خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.