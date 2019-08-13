هذه قصة الطفل الذي التقط صورة مع صلاح وأنفه يسيل دما – صورة

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في التفاتة إنسانية راقية، من النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلق هذا الأخير الجدل في انجلترا، بعد صورة جمعته بطفل إنجليزي صغير، يسيل الدم من أنفه.
الطفل الإنجليزي، لويس فاولر، البالغ من العمر 11 سنة، كان يركض خلف سيارة صلاح، وهي تمر من إحدى شوارع ليفلربول، لكنه اصطدم بإحدى أعمدة الإنارة، ما تسبب له في نزيف على مستوى الأنف.
صلاح، انتبه لما وقع لفاولر، فنزل من سيارته، واطمأن على حالته الصحية، كما التقط معه صورة، والدماء تنهمر من أنفه، وهي الصورة التي انتشرت انتشارا واسعا في وسائل الإعلام العالمية، وعلى نطاق واسع أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي.
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