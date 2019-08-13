قيمتها 200 مليار سنتيم.. تفاصيل 30 حزمة كوكايين لفظها شاطئ “سيدي رحال”

كشفت مصادر خاصة لـ”اليوم24″ عن تفاصيل العثور على أزيد من 30 حزمة من مخدر “الكوكايين” لفظها شاطئ “سيدي رحال” البعيد عن الدار البيضاء بحوالي 25 كيلومتر.

وتشير المعلومات المتوفرة، أن المخدرات تم العثور عليها في شاطئ “الهواورة” الذي لا يعرف إقبالا كبيرا من قبل المصطافين، حيث قام أحد سكان المنطقة بعد العثور على “الكوكايين” بتذوقه لمعرفة بماذا يتعلق الأمر، وبمجرد تأكده، قام بإخبار عناصر الدرك الملكي الذين حضروا إلى عين المكان وتم تطويقه.

وأوضح مصدر الموقع، أن الحزمات كان موصولة بجهاز “GPS”، وتبين أنها سقطت بالقرب من “مريسة”، في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا أول أمس الأحد، قبل أن تقذفها الأمواج إلى الرمال.

وتبلغ القيمة الإجمالية للكوكايين أكثر من 200 مليار سنتيم. وأعادت الحادثة إلى أذهان المواطنين وسكان “سيدي رحال” عندما لفظ البحر عشرات الحزم قبل 20 سنة، والتي تمكن العديد من أبناء المنطقة من الحصول عليها.

وجدير بالذكر، أن المغرب، تمكن سنة 2018، من حجز طن و650 كيلوغراما من الكوكايين، و1.346.180 من الأقراص المهلوسة والإكستازي بنسبة زيادة ناهزت 43 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغت كميات مخدر الشيرا المحجوزة 52 طنا و693 كيلوغراما من مخدر الحشيش.