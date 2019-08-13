إصابة أم وابنتها بجراح خطيرة في حادث طرق قرب إكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم، الثلاثاء، جراء حادث طرق ذاتي وقع عند مدخل الأنفاق الجنوبي في شارع 60، قرب إكسال.
والمصابون هم: أم (60 عامًا) وابنتها (34 عامًا) حالتهما خطيرة ونقلتا لتلقي العلاج في مشفى رمبام، وربّ الأسرة الذي أصيب بجراح طفيفة ونقل لتلقي العلاج في مشفى العفولة.
وبحسب مصادر طبيّة، فإنّ سيارة من نوع جيب سقطت إلى الوادي المجاور لأسباب ما زالت غير معروفة.
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