وفاة أشهر رجل أعمال مصري عن 85 عاما

أعلنت ماجدة حسين سالم ابنة رجل الأعمال حسين سالم، وفاة والدها في إسبانيا عن عمر ناهز 85 عاما.
وكشف مصدر مقرب من العائلة لجريدة "اليوم السابع" المصرية، أن حسين سالم توفي بعد صراع طويل مع المرض في العاصمة الإسبانية مدريد، وطلب أن يتم دفنه بجوار حفيده هناك، لافتا إلى أنه سيتم تحديد موعد العزاء في وقت لاحق بالقاهرة.
ويعد حسين سالم من أشهر رجال الأعمال في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وولد في 11 نوفمبر 1933 في حلوان.
وأصبح سالم من أبرز رجال الأعمال الذين تصالحوا مع الدولة في القضايا المتهم فيها بالتنازل عن أموال وممتلكات قيمتها 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها.
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