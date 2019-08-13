ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بتصريحات الممثلة شكران مرتجى وهي تتحدّث عن رغبتها بالموت، مُعترفةً أنها سبق وفكّرت بالإنتحار.
وفي التفاصيل، صرّحت شكران مرتجى بصوتٍ مُرتجف "دائماً أتمنّى الموت لأن الله أرحم الراحمين، ولأنني سألتقي بوالدي وبجميع الناس الطيّبين حيث لا يوجد أي شرّ".
وحين قاطعتها المراسلة بالقول "واللي عالأرض بيحبوكي شو بتعملي فيهم؟"، أجابت شكران مرتجى "بعد كم يوم بينسوني".
كما كشفت شكران مرتجى أنّها سبق وفكّرت بالإنتحار، فأثارت بلبلةً كبيرة بين صفوف روّاد الإنترنت.
وحين قاطعتها المراسلة بالقول "واللي عالأرض بيحبوكي شو بتعملي فيهم؟"، أجابت شكران مرتجى "بعد كم يوم بينسوني".
كما كشفت شكران مرتجى أنّها سبق وفكّرت بالإنتحار، فأثارت بلبلةً كبيرة بين صفوف روّاد الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يثير بلبلة لممثلة عربية تتحدث عن الموت وتفكر بالانتحار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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