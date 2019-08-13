فيديو يثير بلبلة لممثلة عربية تتحدث عن الموت وتفكر بالانتحار!

وفي التفاصيل، صرّحت شكران مرتجى بصوتٍ مُرتجف "دائماً أتمنّى الموت لأن الله أرحم الراحمين، ولأنني سألتقي بوالدي وبجميع الناس الطيّبين حيث لا يوجد أي شرّ".

وحين قاطعتها المراسلة بالقول "واللي عالأرض بيحبوكي شو بتعملي فيهم؟"، أجابت شكران مرتجى "بعد كم يوم بينسوني".



كما كشفت شكران مرتجى أنّها سبق وفكّرت بالإنتحار، فأثارت بلبلةً كبيرة بين صفوف روّاد الإنترنت.