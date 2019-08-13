نائب: الفصل التشريعي المقبل سيتضمن استبدال عدد من الوزراء

اكد النائب عن تيار الحكمة عباس صروط، الثلاثاء، ان الفصل التشريعي المقبل سيتضمن استبدال عدد من الوزراء بسبب اداءهم غير المقنع بالنسبة للحكومة ومجلس النواب وحتى المواطن.
وأوضح ان "الاستجوابات هي ظاهرة صحية لتقييم عمل الحكومة وهي نتيجة حتمية للخل في اداء بعض الوزراء".
واضاف صروط، ان "هناك العديد من المؤشرات على بعض الوزراء في الاداء والتعاطي مع عمل الوزارات المكلفين بادارتها"، لافتا الى ان "الفصل التشريعي المقبل سيتضمن استبدال عدد من الوزراء بسبب اداءهم غير المقنع بالنسبة للحكومة ومجلس النواب وحتى المواطن".
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