نائب: الفصل التشريعي المقبل سيتضمن استبدال عدد من الوزراء

وقال صروط في حديث لـ الخليج 365، إن "الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلا بالاستجوابات للعديد من الوزراء الذين اكتملت ملفاته"، مشيرا الى "تقديم البعض منها بشكل رسمي الى رئاسة المجلس لتحديد موعد لها بعد العطلة التشريعية".وأوضح ان "الاستجوابات هي ظاهرة صحية لتقييم عمل الحكومة وهي نتيجة حتمية للخل في اداء بعض الوزراء".

واضاف صروط، ان "هناك العديد من المؤشرات على بعض الوزراء في الاداء والتعاطي مع عمل الوزارات المكلفين بادارتها"، لافتا الى ان "الفصل التشريعي المقبل سيتضمن استبدال عدد من الوزراء بسبب اداءهم غير المقنع بالنسبة للحكومة ومجلس النواب وحتى المواطن".