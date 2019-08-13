تعرفي الى شخصية الرجل العقرب الأكثر غموضاً!

هو متملك جداً ولا يتخلى عن أي علاقة بسهولة، ذلك أنه يكره خسارة الاشياء والناس ويود أن يمضي بالامور الى نهايتها حتى ولو كانت مريرة بالرغم من مظهره الهادىء واللامبالي.

أحياناً يخفي العقرب رغبة داخلية جارفة في أن ينظم كل شيء وأن يتحكم بكل ناحية من نواحي حياته، وقد يتعامل مع أبسط الامور بطريقة معقدة جداً. إذا جُرح يبدو للوهلة الاولى متماسكاً ومتعالياً، لكنه يبحث عن زاوية مظلمة ليعبر فيها عن ألمه وليعد لانتقامه. وقد يبدو العيش معه صعباً لأنه يحاول أن يفرض مستواه الفكري العالي على كل من حوله.



في الحب يحتاج الرجل العقرب لأن يشعر أنه مسؤول عن مصيره حتى يتمكن من الاستسلام نسبياً للحبيب. فهو بالرغم من كونه شغوفاً ورغباته جارفة، يمكنه أن يقطع العلاقة حين يشعر أنه صار تحت رحمة الاخر. لكنه في المقابل يمكن أن يغرق من يحبها في بحر من الملذات العميقة كما يمكن ان يكون متفهماً جداً وعميقاً في مشاعره ومتفانياً في سبيل الحبيب.