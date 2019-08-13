بالفيديو: القوات الأمنية تضع خطة خاصة بالعيد وسط مطالبات بالحد من القطوعات

الى ذلك، أثنى المواطنون على جهود القوى الأمنية طالبين منهم بالمقابل الحدّ من عملية قطع الطرقات، لكي لا تصبح عائقا أمام حركة تنقلهم مع عوائلهم وتفاديا للعراقيل.

وقد شهدت كربلاء حركة ملحوظة خلال أيام العيد، سادها الأمن والأمان، بعدما وضعت القوات الأمنية خطة خاصة بالعيد، تضمنت الانتشار في الاسواق والمتنزهات ودور العبادة. فيما أكدت قيادة الشرطة ان هذا العيد سيكون خاليا من القطوعات.



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