شهدت المجمعات التجارية والاماكن العامة حركة ملحوظة في اول ايام عيد الاضحى... وجاء ذلك في وقت أكدت فيه الجهات الامنية وضعها خطة محكمة لمنع حصول اي خروقات.
وقد شهدت كربلاء حركة ملحوظة خلال أيام العيد، سادها الأمن والأمان، بعدما وضعت القوات الأمنية خطة خاصة بالعيد، تضمنت الانتشار في الاسواق والمتنزهات ودور العبادة. فيما أكدت قيادة الشرطة ان هذا العيد سيكون خاليا من القطوعات.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: القوات الأمنية تضع خطة خاصة بالعيد وسط مطالبات بالحد من القطوعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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