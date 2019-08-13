العراق بالاخضر والبحرين بالاحمر في نهائي غرب اسيا

رياضة 2019-08-13 | 13:41 1,028 مشاهدة اقيم المؤتمر الفني لمباراة العراق والبحرين التي ستقام على ملعب كربلاء الدولي في نهائي بطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب آسيا. وسيرتدي المنتخب الوطني، الزي الأخضر في المباراة، فيما سيرتدي المنتخب البحريني الزي الأحمر الكامل. وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد الاربعاء على ملعب كربلاء الدولي.

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