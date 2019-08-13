بالصورة... أشعة تكشف 'فضيحة طبية' في بطن سبعيني

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قضى كهربائي متقاعد 8 أيام من العذاب، بعد أن علق طاقم أسنانه في حلقه إثر خضوعه لعملية جراحية في بريطانيا، في واقعة اعتبرتها وسائل الإعلام المحلية فضيحة طبية.
فبعد 6 أيام من الجراحة، عاد الرجل إلى المستشفى بعدما اكتشف وجود دماء في فمه، كما شعر بآلام ووجد صعوبة في ابتلاع الطعام.
وعندما خضع للفحص، اكتشف الأطباء وجود جسم نصف دائري في حلقه حول الأحبال الصوتية، مما أدى إلى التهابات داخلية، وأثبتت الأشعة الضوئية أن هذا الجسم هو طاقم الأسنان.
وكشفت مجلة "بي إم جي كايس ريبورت" الطبية، أن الرجل اعترف أنه فقد الطاقم قبيل الجراحة.
وقالت المجلة إنها لم تكن المرة الأولى التي يبتلع فيها شخص ما طاقم أسنانه قبيل الجراحة، مشيرة إلى أنه "لا توجد قواعد واضحة بشأن كيفية التعامل مع الأسنان المستعارة أثناء التخدير".
لكن مصيبة الرجل لم تتوقف، ففي الأسابيع التالية، كان يتردد إلى المستشفى بسبب النزف المستمر جراء الإصابات الداخلية وتمزق شريان.
وجراء خسارته كميات كبيرة من الدم، خضع المريض لعملية نقل دم، ولا يزال عليه الانتظار 6 أسابيع للتعافي الكامل.
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