بالصورة... أشعة تكشف 'فضيحة طبية' في بطن سبعيني

وحسب "سكاي نيوز"، فإن الطاقم مكون من شريحة معدنية و3 أسنان أمامية، وقد انحشر في حلق الرجل البالغ من العمر 72 عاما أثناء جراحة لإزالة ورم حميد من جدار البطن.

فبعد 6 أيام من الجراحة، عاد الرجل إلى المستشفى بعدما اكتشف وجود دماء في فمه، كما شعر بآلام ووجد صعوبة في ابتلاع الطعام.



وعندما خضع للفحص، اكتشف الأطباء وجود جسم نصف دائري في حلقه حول الأحبال الصوتية، مما أدى إلى التهابات داخلية، وأثبتت الأشعة الضوئية أن هذا الجسم هو طاقم الأسنان.