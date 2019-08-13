تقارير فرنسية تكشف عن عرض برشلونة الأخير لضم نيمار

قالت تقارير صحفية فرنسية إن نادي برشلونة الإسباني هو الأقرب خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما قدم النادي الكتالوني عرضاً جديداً لضم اللاعب.

ووفقاً لصحيفة "Le Parisien" الفرنسية، فإن اللاعب نفسه يفضل العودة لفريقه السابق، وينتظر أن يصل النادي الكتالوني لاتفاق نهائي مع سان جيرمان بشأن الصفقة.

وكشفت الصحيفة المقربة من النادي الباريسي عن تفاصيل العرض الأخير المقدم من برشلونة لضم نيمار، والذي يتضمن حصول سان جيرمان على خدمات البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب البارسا، بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين 60 و80 مليون يورو.

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وأضاف المصدر أن نادي برشلونة يقدر سعر كوتينيو بـ120 مليون يورو، وبإضافة المبلغ المالي فإن سعر نيمار سيصل من 180 إلى 200 مليون يورو، وهو الرقم الذي تراه إدارة البلوجرانا مناسباً لحسم الصفقة.

الصحيفة الفرنسية أكدت أن برشلونة لم يقدم أي عرض آخر خلال الأسابيع الأخيرة، وظل ثابتاً على موقفه وعرضه الأخير، ولم يتحرك مقدار ذرة في مناقشاته مع الإدارة الباريسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تتجدد المفاوضات بين الناديين خلال الاجتماعات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للأندية خلال هذا الأسبوع، والتي سيحضرها جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، وممثلون عن سان جيرمان.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن باريس سان جيرمان أصبح في وضع يحتم عليه بيع اللاعب، وبالأخص بعد الشتائم واللافتات المهينة التي رفعتها جماهير الفريق ضد اللاعب في مباراة نيم أولمبيك بالجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي، مساء الأحد.

يذكر أن نيمار (27 عاماً) دخل في حالة تمرد، وهو ما تمثل في غيابه عن جميع المباريات الإعدادية للموسم الجديد، فضلاً عن مباراة السوبر الفرنسي والمباراة الافتتاحية بالدوري مساء أمام نيم.