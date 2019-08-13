اعتقال ناشطة إيرانية ضمن حملة واسعة لقمع المطالبين باستقالة خامنئي

اعتقلت ناشطة ثانية بعد توقيعها خطابًا يطالب باستقالة المرشد الأعلى علي خامنئي، ضمن حملة قمعية واسعة تقودها السلطات في طهران.

وأصدرت 14 ناشطة بيانًا، الأسبوع الماضي، يطالبن فيه بحقوق مساوية للنساء، واستقالة خامنئي من منصبه وتمهيد الطريق أمام دستور جديد، بحسب "راديو فردا" في نسخته الإنجليزية.

وفي وقت سابق، وقع مجموعة من المعارضين الرجال بيانًا مشابهًا، واعتقل بعض الموقعين على كل من البيانيين.

وقالت شقيقة إحدى لناشطات اللاتي ألقي القبض عليهن، إنه تم اعتقال نرجس منصوري، موقعة أخرى على البيان، في طهران، موضحة أنها سمعت عن اعتقالات أخرى في العاصمة لكن لا مزيد من المعلومات حتى الآن.





وكان آلاف النشطاء البريطانيين قد طالبوا، السبت، بالإفراج الفوري عن 3 معارضات إيرانيات معتقلات في بلادهن منذ 5 أشهر؛ بسبب مناهضتهن للقيود التي يفرضها نظام طهران قسرا على النساء.

ودعمت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، عريضة حملت توقيع أكثر من 30 ألف ناشط حقوقي ومواطن بريطاني حتى الآن؛ تهدف لإطلاق سراح الناشطات ياسمين آرياني ومنيرة عربشاهي وموتشجان كشاورز المحتجزات منذ أبريل/نيسان الماضي.

وأكدت "العفو الدولية" دعمها حق آرياني وعربشاهي وكشاورز في الحرية، كونهن لم يرتكبن جرما إلا الدفاع عن حقوق النساء داخل إيران.

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وطالبت الدعوة الحقوقية، التي انطلقت من بريطانيا، بإرسال آلاف الخطابات العاجلة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، خاصة أن المعتقلات حكم عليهن بالسجن لمدد تتراوح بين 16 إلى 23 عاما لكل منهن على زعم التحريض على الفساد.





وقال نشطاء سياسيون في مدينة مشهد الإيرانية لـ"راديو فردا"، الأحد، إن 10 نشطاء معارضين على الأقل اعتقلوا لاحتجاجهم على الحكم بالسجن 13 عامًا ضد الناشط كمال جعفري يزدي.

ويعد يزدي واحدًا من بين 14 ناشط إيران طالبوا خامنئي بالتنحي وتمهيد الطريق أمام نظام سياسي جديد.

وقال جعفري لـ"راديو فردا" إنه شاهد 10 نشطاء آخرين بالمحكمة في مشهد، حيث كان يدلي بالشهادة، موضحًا أنهم اعتقلوا خلال تجمع لدعمه أثناء دخوله المحكمة، صباح الأحد.





وأفادت وكالة أنباء فارس أن بعض المحتجزين ذهبوا إلى مشهد من مدن أخرى للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية، مشيرة إلى اتهامهم بـ"الإخلال بالأمن والتواصل مع مجموعات تدعم تغيير النظام" في إيران.

وفي هذه الأثناء، أفاد التلفزيون الإيراني بأن "أعضاء شبكة" على صلة بمؤيدي تغيير النظام اعتقلوا في مشهد.

وكان كمال جعفري يزدي قد اعتقل في أغسطس/آب 2018 بمشهد، وحكم عليه بالسجن 13 عامًا في أبريل/نيسان 2019.