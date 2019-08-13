مصدر بحكومة جبل طارق ينفي مغادرة الناقلة الإيرانية اليوم

نفى مصدر مطلع بحكومة جبل طارق اليوم الثلاثاء ما ذكرته وكالة أنباء إيرانية بأن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 ستغادر المنطقة البريطانية اليوم.
واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في الرابع من يوليو تموز قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي وهو ما تنفيه إيران.
كانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية نقلت عن سلطات في جبل طارق لم تذكرها بالاسم قولها إن الناقلة جريس 1 سيُفرج عنها مساء اليوم الثلاثاء.
وقال مصدر كبير بحكومة جبل طارق إن هذا التقرير غير صحيح. وفي وقت سابق قالت سلطات جبل طارق إنها تسعى لعدم تصعيد الموقف.
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