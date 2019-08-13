الكرملين: بوتين يزور فرنسا هذا الشهر ويجري محادثات مع ماكرون

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قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور فرنسا هذا الشهر لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عدد من القضايا منها أوكرانيا.
وأضاف الكرملين أن الاستعدادات جارية لزيارة بوتين لفرنسا يوم 19 أغسطس آب.
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