الان تتابع الناقلة الإيرانية المحتجزة جريس 1 سيُفرج عنها بحلول مساء الثلاثاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن سلطات في جبل طارق لم تذكرها بالاسم قولها إن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة جريس 1 سيُفرج عنها بحلول مساء اليوم الثلاثاء.
كانت سلطات جبل طارق قالت في وقت سابق اليوم إنها تسعى لنزع فتيل التوتر المتصاعد مع إيران منذ احتجاز قوات مشاة البحرية البريطانية للناقلة جريس 1 في يوليو تموز.
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