وفاة رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز الـ 85 عاما

الموجز
توفي رجل الأعمال المصري حسين سالم، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإسبانية مدريد، عن عمر يناهز 85 عاما.
و تعرض سالم لوعكة صحية شديدة توفي على إثرها بعد صراع مع المرض استمر لفترة طويلة.
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