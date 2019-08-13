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وفاة رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز الـ 85 عاما

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الموجز


توفي رجل الأعمال المصري حسين سالم، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإسبانية مدريد، عن عمر يناهز 85 عاما.

و تعرض سالم لوعكة صحية شديدة توفي على إثرها بعد صراع مع المرض استمر لفترة طويلة.

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