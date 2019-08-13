وصول وزيرة الداخلية ريا الحسن الى الديمان للقاء الراعي

وصل وزيرة الداخلية ريا الحسن في هذه الأثناء الى الصرح البطريركي الصيفي في الديمان. وعلى الفور، عقد البطريرك الراعي خلوة مع الوزيرة الحسن على شرفة جناح البطريرك الخاص.

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